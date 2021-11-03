Кемерово, , 08:38 — REGNUM Шахта «Байкаимская» в Кузбассе, из которой 3 ноября 2021 года после задымления были эвакуированы порядка 60 горняков, принадлежит АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», занимающему второе место в РФ по объёму угледобычи. В ООО «Шахта «Байкаимская» числятся свыше 770 работников, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на открытые данные.

Шахта (сс) Free-Photos

По сообщениям разных СМИ, риска для жизни горняков нет. При ЧП никто не пострадал.

ООО «Шахта «Байкаимская» занимается добычей угля с марта 2004 года. Среднесписочная численность работников с начала 2020 года к началу 2021 года выросла почти на 30 человек. Директор компании — Евгений Волков.

По итогам 2020 года выручка ООО составила более 2,6 млрд рублей. Примерно на таком же уровне она была и в 2019 году. Чистая прибыль по итогам прошлого года — 100,388 млн рублей против 35,4 млн рублей годом ранее.

Единственный акционер ООО — АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Бенефициаром общества на конец декабря 2020 года указан Искандар Махмудов. Он является основателем «Уральской горно-металлургической компании» и входит в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021», занимая 19-ю строчку с состоянием 9,7 млрд долларов США.

В дивизионе «Кузбассразрезугля», который разрабатывает 16 угольных месторождений, балансовые запасы составляют более 2,5 млрд тонн угля. В Кемеровской области актив занимает первое место по угледобыче, на него приходится около 20% от общего объёма.