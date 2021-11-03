Кемерово, 3 ноября 2021, 08:38 — REGNUM Шахта «Байкаимская» в Кузбассе, из которой 3 ноября 2021 года после задымления были эвакуированы порядка 60 горняков, принадлежит АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», занимающему второе место в РФ по объёму угледобычи. В ООО «Шахта «Байкаимская» числятся свыше 770 работников, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на открытые данные.
По сообщениям разных СМИ, риска для жизни горняков нет. При ЧП никто не пострадал.
ООО «Шахта «Байкаимская» занимается добычей угля с марта 2004 года. Среднесписочная численность работников с начала 2020 года к началу 2021 года выросла почти на 30 человек. Директор компании — Евгений Волков.
По итогам 2020 года выручка ООО составила более 2,6 млрд рублей. Примерно на таком же уровне она была и в 2019 году. Чистая прибыль по итогам прошлого года — 100,388 млн рублей против 35,4 млн рублей годом ранее.
Единственный акционер ООО — АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Бенефициаром общества на конец декабря 2020 года указан Искандар Махмудов. Он является основателем «Уральской горно-металлургической компании» и входит в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021», занимая 19-ю строчку с состоянием 9,7 млрд долларов США.
В дивизионе «Кузбассразрезугля», который разрабатывает 16 угольных месторождений, балансовые запасы составляют более 2,5 млрд тонн угля. В Кемеровской области актив занимает первое место по угледобыче, на него приходится около 20% от общего объёма.