Камышлов, Свердловская область, , 08:34 — REGNUM В селе Квашнинском Свердловской области при пожаре погибло два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления СКР.

Пожар werner22brigitte

Пожар начался 2 ноября 2021 в одном из деревянных домов. В нем проживала женщина со своими детьми. В момент пожара свердловчанка находилась в магазине. Детей она оставила дома одних.

За время отсутствия женщины произошло возгорание. Двое несовершеннолетних успели покинуть дом. Им помогли соседи. Однако ещё двух детей — мальчика (2019 г.р.) и девочку (2021 г.р.) — спасти не удалось.

После ЧП правоохранительные органы проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей. Для установления причин возгорания проводятся необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).