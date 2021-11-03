Москва, , 08:33 — REGNUM В московских аэропортах задержан или отменён 61 рейс, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, во Внуково было задержано 13 рейсов, ещё семь отменено, в Домодедове 27 задержано, шесть отменено. В Шереметьеве задержано четыре рейса, ещё четыре отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 ноября, из-за тумана в Московском регионе 73 самолёта, следовавших в столицу, были отправлены на запасные аэродромы.

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