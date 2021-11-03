Вашингтон, 3 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Функцию распознавания лиц на фото и видеозаписях в ближайшие недели отменит социальная сеть Facebook, 2 ноября сообщили в пресс-службе американской компании Meta, которая владеет сервисом.

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Причиной такого шага названа необходимость разработки четких инструкций и дополнительного обсуждения. В Meta отметили, что указанной услугой пользуется около трети пользователей Facebook. Отключение функции удалит более 1 млрд «индивидуальных шаблонов распознавания лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября компания Facebook сменила название на Meta.