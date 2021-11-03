Уфа, , 08:35 — REGNUM Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в торговом центре Мега в Уфе. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

Пункт вакцинации в ЦУМе. Пункты вакцинации в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Сообщается, что прививку от COVID-19 в этом пункте (ул. Рубежная, д. 174) можно поставить каждый день с 14:00 часов до 20:00 часов, в том числе и в праздничные дни.

Отмечается, что в пункте вакцинации есть все необходимое оборудование. Здесь медикам обеспечили доступ к сети Интернет для внесения информации о вакцинации в Республиканскую информационную аналитическую систему и Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

В пункте также имеются средства противошоковой терапии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии трое новорожденных с COVID-19 находятся в реанимации.