Джакарта, 3 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы встретиться с наследным принцем шейхом Мохаммедом бен Заидом и бизнесменами из ОАЭ, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Визит президента Джоко Видодо в Абу-Даби в первую очередь направлен на укрепление сотрудничества, особенно в области торговли и инвестиций», — говорится в заявлении секретариата президента Индонезии.

ОАЭ — третья страна, которую посетил президент в своей серии зарубежных визитов после Италии и Великобритании. После возвращения в Джакарту президент планирует пройти карантин в президентском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, после участия в конференции по климату в Великобритании президентпродолжил свою рабочую поездку в Абу-Даби (ОАЭ).

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