Москва, 3 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Россия считает необходимым объединить усилия всех арктических стран для борьбы с изменением климата и защите биоразнообразия в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, передаёт ТАСС.

U.S. Department of Defense В Арктике

Он подчеркнул, что важная роль в этом вопросе отводится Арктическому совету. Россия в рамках своего председательства в этой международной организации в 2021—2023 гг. годах будет активно заниматься проблемами изменения климата и предотвращением загрязнения морской среды

«Проблематика изменения климата имеет особое значение для арктического региона, потому что в Арктике среднегодовая температура растет быстрее, чем где-либо еще на планете», — пояснил Корчунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике удалось создать систему преференций, которая направлена на ускорение экономического развития региона.

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