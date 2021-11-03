Турин, Италия, , 08:29 — REGNUM Лучшим игроком матча «Ювентус» — «Зенит» признан нападающий туринского клуба Пауло Дибала. Об этом 3 ноября сообщается на сайте пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Дибала оформил дубль и отдал одну голевую передачу, благодаря чему «Ювентус» победил со счётом 4:2.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает первое место в группе Н, в активе команды 12 очков. «Зенит» идёт на третьем месте с тремя очками.

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