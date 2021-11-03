Москва, , 08:28 — REGNUM Как минимум 61 авиарейс задержан либо отменён в аэропортах города Москвы. Об этом 3 ноября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Галина Брусницына © ИА Красная Весна

В аэропорту Внуково было задержано 13 авиарейсов, семь отменено, в аэропорту Шереметьево задержаны четыре авиарейса, отменены четыре. И больше всего авиарейсов задержано в аэропорту Домодедово — 27 авиарейсов были вынуждены задержаться, а шесть отменены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 70 самолётов вынуждены были уйти на запасные аэродромы в Москве из-за сильного тумана.

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