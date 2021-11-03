Юргамышский район, Курганская область, , 08:28 — REGNUM В Курганской области раскрыто жестокое убийство двух жителей села Горохово Юргамышского района, совершённое в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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По данным следствия, в декабре 2019 года 37-летний гражданин другого государства прибыл в Курганскую область с целью заработка. Придя в гости к 39-летнему потерпевшему, после распития спиртного, иностранец напал на хозяина дома и его знакомую, нанеся им множественные ножевые ранения. Мигрант скрылся с места преступления и вскоре покинул пределы России. Тела убитых были обнаружены спустя полгода.

Благодаря слаженным действиям полиции и следствия был установлен подозреваемый. На данный момент он заключён под стражу, ему предъявлено обвинение. Вину в двойном убийстве злоумышленник признал полностью, отмечают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.