Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском крае готовятся к внедрению системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в рамках аппартано-программного комплекса «, Безопасный город», сообщает министерство территориальной безопасности региона.

Видеокамеры Pixabay.com

На первом этапе внедрения проекта единая система видеонаблюдения объединит 3500 существующих камер. Их планируется подключить в школах и на социально значимых объектах, в местах с массовым пребыванием людей, на дорожных развязках и перекрестках, на объектах транспортной инфраструктуры и на транспорте, в парках и скверах, на домах и подъездах.

«Вся информация будет использоваться исключительно для обеспечения общественной безопасности», — подчеркнул министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов.

Система позволит распознавать лица по фотороботам преступников в закрытом контуре системы, обнаружить оружие и опасные предметы в режиме реального времени, централизовать видео с камер в оружейных магазинах, обеспечить трансляцию с камер крупных торговых сетей и торговых центров, видеть передвижение субъектов на геоинформационной системе.

Просматривать видеозаписи системы могут сотрудники правоохранительных органов, ФСБ, МЧС, а также специалисты администрации муниципалитета.