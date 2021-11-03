Москва, , 08:27 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что США будут сокращать риски от «Северного потока — 2» означает принуждение России к укреплению энергетической безопасности Киева, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Заявление Блинкена — на самом деле о том, что американцы продолжат принуждать нас, Россию, «укреплять энергобезопасность Киева» через продолжение транзита российского газа через Украину на невыгодных для нас условиях и по негодным, ненадёжным и неэкологичным трубопроводам. То есть — содержать и кормить Украину за российский счёт», — отметил Косачёв в Facebook.

Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам, констатировал парламентарий.

«Российский интерес давно уже в другом — обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов ее надежным и предсказуемым потребителям», — указал сенатор.

Что и происходит неизменно и уверенно, во всяком случае до тех пор, пока в этот процесс не вмешиваются американцы с их дурной манерой решать свои проблемы только в свою пользу и только за счёт других, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене.

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