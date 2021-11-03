Челябинск, , 08:25 — REGNUM Вакцинация детей и подростков от COVID-19 может начаться при соблюдении определённых условий. Об этом заявил журналистам глава минздрава Челябинской области Юрий Семёнов.

Вакцина «Спутник V»

Mos.ru

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Он отметил, что вопрос в настоящее время обсуждается, причём во всём мире. Он выразил надежду на то, что такая вакцина появится скоро и в России. А затем «будет получено разрешение и Минздрав нам выдаст рекомендации по тому, как будет прививать детей», — цитирует его Накануне.Ru.

Чиновник добавил, что вначале вакцина должна пройти необходимые испытания, а также получить соответствующие разрешения. И лишь после этого можно будет начать вакцинировать детей.