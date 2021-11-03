Глава Чувашии: мы заняты «добыванием кислорода» для ковидных больных
Чебоксары, 3 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Если в Чувашии не будет снижаться уровень заболеваемости ковидом и количество находящихся на ИВЛ больных, то имеющегося медицинского кислорода будет недостаточно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в прямом эфире глава республики Олег Николаев, отвечая на вопросы жителей.
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Руководитель региона сообщил, что последние два месяца в республике ощущается дефицит медицинского кислорода из-за роста числа заразившихся коронавирусом и нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких.
По его словам, медицинского кислорода не будет хватать, если «мы будем оставаться на этом же уровне заболевания». В настоящее время есть «позитивные результаты»: если на 30 октября на ИВЛ находились до 130 больных, то 1 ноября их число сократилось до 86, на 2 ноября возросло до 92.
В настоящее время в республике увеличили производство медицинского кислорода два промышленных предприятия — до 17 тонн в сутки.
Подробнее:Чувашия ввела повышенную готовность из-за нехватки кислорода в больницах
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Чувашии из-за нехватки медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения объявлен режим повышенной готовности.