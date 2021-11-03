София, 3 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Болгарская полиция арестовала кандидата на пост президента Болгарии Бояна Расате по подозрению в нападении на офис ЛГБТ-сообщества в Софии, 2 ноября передал телеканал NovaTV.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Арест

Арест произошел сразу после того, как политик вышел со съемок в телевизионной программе. Ему инкриминируют хулиганские действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Боян Расате совершил нападение на ЛГБТ-центр в Софии. Кроме того, он призывал к погромам в цыганских кварталах болгарской столицы. 2 ноября Центральная избирательная комиссия Болгарии лишила Расате неприкосновенности. Политику грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.