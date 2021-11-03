Брюссель, , 08:23 — REGNUM Еврокомиссия объявила конкурс на поиск специалиста, который будет популяризировать в Грузии деятельность Евросоюза. Тендер был размещен на сайте ЕК.

Грузия и Евросоюз

«Проект поможет делегации ЕС в Грузии эффективно доводить информацию о Евросоюзе, его действиях и их результатах в Грузии», — говорится в описании тендера.

Сообщается, что на это направление выделяется €5 млн. От специалиста требуется помочь представителям ЕС налаживать связи в Грузии, проводить там информационные кампании, а также повышать эффективность программ Евросоюза в этой стране.

Кроме того, в Грузии нужно будет провести массовые мероприятия и публиковать в соцсетях материалы. Работа должна проводиться на территории всей страны.

Стоит отметить, что в июне ЕК объявила тендер на формирование в Грузии «свободной и конкурентной» медиасреды со стандартами, как в ЕС. На это было выделено €800 тыс.