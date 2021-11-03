Сеул, , 08:23 — REGNUM В сентябре 2021 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 17% в годовом исчислении, до 16,2 трлн вон (~$13,7 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой данные Статистической службы страны.

Шопинг Movingvan.ru

Согласно опубликованным данным, сентябрьский показатель является самым большим с 2001 года.

Известно, что показатель свыше 15 трлн вон (~$12,6 млрд) фиксируют в стране на протяжении семи месяцев подряд.

Продажи услуг в сфере туризма и транспорта выросли на 40%, в сфере питания — на 36,8%, в сегменте домашней техники — на 22,1%.

В третьем квартале 2021 года объём средств, потраченных на онлайн шопинг, составил 48,2 трлн вон (~$40,7 млрд), что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.