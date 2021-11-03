Варшава, 3 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Польше должно появиться восемь центров психического здоровья, а в следующем году — еще около 40. Об этом журналистам Polskie Radio сообщила пресс-секретарь Бюро по вопросам пилотного запуска Национальной программы охраны психического здоровья Польши Катажина Щербовская.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Катажина Щербовская сказала, что по всей Польше в общей сложности должно быть около 300 таких учреждений. По её словам, учреждения должны быть созданы во всех повятах, чтобы каждый житель Польши имел равный доступ к бесплатной и комплексной психиатрической помощи.

«На данный момент мы работаем над картой для воеводств, на которой будут отмечены места, в которых могли бы появиться такие центры. Это нужно, чтобы выбрать, в каких больницах могут появиться такие центры», — отметила пресс-секретарь Бюро по вопросам пилотного запуска Национальной программы охраны психического здоровья.

Катажина Щербовская добавила, что с начала пандемии наблюдался рост числа пациентов в центрах психического здоровья.