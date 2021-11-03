Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам дня 2 ноября баррель нефти марки Brent подешевел на 0,46%, до $84,03. Цена остаётся торговаться в боковом тренде, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Lapatilla.com

Участники нефтяного рынка заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС США и встречи ОПЕК+.

Согласно представленным данным Американского института нефти (API), запасы нефти увеличились на 3,594 млн баррелей (прогноз был +2,25 млн).

Запасы бензина сократились на 552 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,3 млн). Запасы дистиллятов выросли на 573 тыс. баррелей (ожидалось — 1,4 млн).

Сегодня, 3 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $83,84 (-0,20%). Резкие колебания по нефти ожидаются на американской сессии после заседания ФРС США.

Цена останется торговаться около уровня $85, пока ОПЕК+ не огласит решение по добычи нефти. Сегодня в 17:30 по мск выйдет официальный отчет минэнерго США.

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