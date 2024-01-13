Уфа, 3 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате наезда автомобиля на металлическое ограждение и электроопору в Уфе. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 2 ноября на Алексеевском шоссе автомобиль Nissan Juke, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, столкнулся с металлическим ограждением, а после наехал на электроопору.

Отмечается, что водитель получила не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил лошадь.