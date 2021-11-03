Чита, , 08:11 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Забайкальского края с трёхлетием вхождения региона в состав Дальневосточного федерального округа. В поздравлении говорится:

Забайкалье Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий Указ 3 ноября 2018 года. С этого момента на Забайкальский край распространились все дальневосточные меры социальной и экономической поддержки.

На территории региона были созданы две территории опережающего развития — «Забайкалье» и «Краснокаменск», в рамках которых сегодня реализуется 33 инвестиционных проектов, 4 из них введены в эксплуатацию, осуществлено инвестиций — 68,67 млрд рублей, создано почти 2 тысячи рабочих мест. Благодаря механизму «Единой субсидии» в крае начала обновляться социальная инфраструктура.

За три года построено и реконструировано 297 социальных объектов: 24 фельдшерско-акушерских пункта, 245 спортивных площадок, детский сад на 183 места в г. Чита, 2 модульные библиотеки, 6 сельских культурно-досуговых центров, здание для Каларского историко-краеведческого музея.

Пробурены 2 скважины в с. Тасырхой и с.Шара. На эти цели из федерального бюджета было выделено 9,9 млрд рублей. 1784 семьи воспользовались программой «Дальневосточная ипотека». 4761 человек получил «Дальневосточный гектар». Правительство Российской Федерации продолжит работу по социально экономическому развитию региона.

Уверен, вместе мы выведем экономику Республики на качественно новый уровень, создадим достойные условия для жизни и работы людей. Желаю жителям Забайкальского края счастья, здоровья и всего самого доброго!».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов распространяют все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.

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