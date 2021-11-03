Чита, 3 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Забайкальского края с трёхлетием вхождения региона в состав Дальневосточного федерального округа. В поздравлении говорится:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий Указ 3 ноября 2018 года. С этого момента на Забайкальский край распространились все дальневосточные меры социальной и экономической поддержки.

На территории региона были созданы две территории опережающего развития — «Забайкалье» и «Краснокаменск», в рамках которых сегодня реализуется 33 инвестиционных проектов, 4 из них введены в эксплуатацию, осуществлено инвестиций — 68,67 млрд рублей, создано почти 2 тысячи рабочих мест. Благодаря механизму «Единой субсидии» в крае начала обновляться социальная инфраструктура.

За три года построено и реконструировано 297 социальных объектов: 24 фельдшерско-акушерских пункта, 245 спортивных площадок, детский сад на 183 места в г. Чита, 2 модульные библиотеки, 6 сельских культурно-досуговых центров, здание для Каларского историко-краеведческого музея.

Пробурены 2 скважины в с. Тасырхой и с. Шара. На эти цели из федерального бюджета было выделено 9,9 млрд рублей. 1784 семьи воспользовались программой «Дальневосточная ипотека». 4761 человек получил «Дальневосточный гектар». Правительство Российской Федерации продолжит работу по социально-экономическому развитию региона.

Уверен, вместе мы выведем экономику Республики на качественно новый уровень, создадим достойные условия для жизни и работы людей. Желаю жителям Забайкальского края счастья, здоровья и всего самого доброго!»

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов распространяют все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.

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