Кемерово, 3 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Эвакуация горняков была проведена в связи с задымлением на шахте «Байкаимская» в Кузбассе. Об этом 3 ноября сообщает «Интерфакс».

Smdnr.ru В шахте

Уточняется, что после сигнала о задымлении в штреке шахты, 55 горняков немедленно покинули шахту самостоятельно. Помощь горноспасателей не потребовалась. Пострадавших в результате ЧП нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Все работы на шахте временно прекращены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд вынес приговор сотруднику разреза «Распадский». Он признан виновными по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».