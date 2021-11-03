Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 63 698.

Коронавирус Zdravalt.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 161 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 256 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 55 860 человек. В списке контактных лиц, по данным на 3 ноября, числятся 11,1 тыс. жителей.