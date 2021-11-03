Ташкент, , 08:10 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам расширения зеленых зон объявил «ударные 40 дней» по посадке деревьев. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава государства подчеркнул, в этой благородной работе у каждой организации и каждого гражданина должны быть своя роль», — отмечает пресс-служба.

Так, территории, прилегающие к многоэтажным домам, будут закреплены за собственниками для создания зеленых зон и строительство на них не будет допускаться.

«Будут приняты меры по посадке деревьев во дворах учреждений, в махаллях, вдоль дорог и по краям полей», — говорится в сообщении.

При этом он указал, что в целом за вопросы экологии, посадку и уход за деревьями будут отвечать заместители хокимов (мэров) по строительству.

«Объявляю «ударные 40 дней» по посадке деревьев до 10 декабря», — сказал президент.