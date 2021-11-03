Ревда, Свердловская область, , 08:09 — REGNUM В Ревде Свердловской области работники молокозавода жалуются на увольнение. Прокуратура города ведёт проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Трудовой кодекс РФ

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Поводом для проверки стали сообщения местных СМИ. Якобы руководство организации решило оптимизировать штат и уволить 15 работников. А когда четверо граждан отказались писать заявления по собственному желанию, то им создали условия труда, не позволяющие выполнять должным образом свои обязанности, и не выплатили «бонусную» часть зарплаты.

Прокуратура даст оценку соблюдению на предприятии требований трудового законодательства И по результатам этой проверки в случае наличия оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.