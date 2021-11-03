Казань, , 08:40 — REGNUM В Татарии зарегистрировали 10 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 3 ноября 1007 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и восемь женщин 1933−1962 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии иммунизацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 2 ноября прошли 1 млн 603 тыс. 973 человека, прирост за сутки составил 25 620 жителей.

Читайте также: В Татарии из-за COVID-19 приостановили диспансеризацию и профосмотры