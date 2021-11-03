Владивосток, 3 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке дорожные и коммунальные службы начали функционировать в режиме повышенной готовности в связи с циклоном, который придёт в регион 4 ноября. Последствия непогоды готовы устранять в круглосуточном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столицы Приморья.

Ледяной дождь

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Из-за ледяного дождя в Приморье в травмпунктах оказались сотни человек

В ресурсоснабжающих организациях сформированы бригады, готовые устранять последствия аварий на сетях. Дорожники приготовили реагенты и песко-соляную смесь на случай ледяного дождя. Координировать работу служб будет специально сформированный оперативный штаб.

Ожидается, что циклон придёт на южное, юго-восточное и восточное побережья края. Самые сильные осадки ждут во Владивостоке 8 ноября. Горожан просят на период прохождения циклона воздержаться от поездок на автомобилях, а во время пеших прогулок надевать обувь с нескользящей подошвой. На участках городских дорог в связи с погодными условиями могут вводиться ограничения на передвижения транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года во Владивостоке и Артёме за четыре дня в травмпункты обратились более 600 жителей. Прошедший ледяной дождь превратил регион в сплошной каток.