Ташкент, 3 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 2 ноября состоялось видеоселекторное совещание по вопросам расширения зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«На совещании рассмотрены меры по реализации национального проекта «Яшил макон». В рамках проекта планируется высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год, и увеличить площадь зеленых зон в городах с нынешних 8 до 30 процентов», — говорится в сообщении.

Как отметил президент в ходе совещания, «если посчитать деревья, которые были якобы высажены за столько лет, в Узбекистане не должно было остаться пустого места».

»Большая часть тех, которые были посажены, высохли из-за отсутствия системной работы и ухода. Учитывая нынешнюю и прогнозируемую экологическую ситуацию, мы возводим посадку деревьев в ранг государственной политики», — подчеркнул президент.

Мирзиёев дал поручение, чтобы существующие и вновь созданные зеленые зоны будут закреплены за конкретными ответственными лицами решением хокима района или города.

«Эти лица будут отвечать не только за уход за деревьями на данной территории, но и за ее благоустройство», — указал президент.