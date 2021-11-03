Москва, 3 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В ходе дневной сессии 2 ноября курс доллара повышался до 72,01 руб. На американской сессии цена вернулась к уровню 71,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги

Причём во второй половине рубль подорожал против иностранных валют на растущем индексе доллара.

По итогам торгов рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,08%, до 71,50 руб., евро/рубль — на 0,16%, до 82,80 руб., фунт/рубль — на 0,37%, до 97,38 руб.

Сегодня, 3 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $83,84 (-0,20%). Нефть тоже торгуется в минусе перед заседанием ФРС США.

Пара доллар/рубль с открытия поднялась до 71,69 руб. Рубль останется под давлением до 9 ноября.

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США и государственными праздниками в России. Во время короткой рабочей недели объемы уменьшились, поэтому возможны резкие колебания в любую сторону.

Покупатели агрессивные на фоне общего укрепления доллара, поэтому настроены брать уровень 73 руб.

Если не будет наблюдаться ралли доллара после выступления Джерома Пауэлла, то пара доллар/рубль вернется к уровню 70,00 в течение двух дней.