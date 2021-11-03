Оренбург, 3 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Оренбургской области выделяют свыше 226 млн рублей на закупку концентраторов кислорода российского производства. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Пресс-служба правительства Иркутской области Кислородные концентраторы

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Губернатор Денис Паслер отметил, что в сентябре-октябре закуплено 540 индивидуальных кислородных концентраторов для лечения пациентов и 20 аппаратов ИВЛ. «Теперь получаем целевые средства, благодаря которым мы сможем приобрести для лечебных учреждений большие кислородные станции. Система здравоохранения сейчас работает на максимуме своих возможностей, поэтому и федеральные, и региональные меры поддержки нужны как никогда», — сказал он.

Такую федеральную поддержку получат в общей сложности 50 регионов. Правительство России выделило на эти цели более 5 млрд рублей.

Кроме того, Оренбуржье получит еще более 193 млн рублей федеральных средств на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, с начала пандемии, по состоянию на 2 ноября, в Оренбуржье зарегистрировано 90 208 заражений коронавирусом. Ежедневно выявляют более 400 новых носителей коронавируса.