Чита, , 07:59 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 78 332, причём 369 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 66 334 пациента (+242 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1633 человека (вновь рекордные +12 за сутки).

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 1 375 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 258 жителей региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19», — отмечает в оперативном штабе.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 205 находятся в тяжёлом состоянии (+12 за сутки), 70 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за сутки).

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