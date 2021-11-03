Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 ноября ростом. Больше других прибавил Dow Jones, преодолев символическую отметку в 36 000 пунктов.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 138,79 пункта (0,39%), до уровня 36 052,63 пункта. S&P 500 подорожал на 16,98 пункта (0,37%), поднявшись до уровня 4630,65 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 53,69 пункта (0,34%), до уровня 15 649,60 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,14 (0,17%), до уровня $83,91 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 ноября ростом.

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