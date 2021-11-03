Пномпень, 3 ноября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Легковой автомобиль, в салоне которого находились семь человек, упал в канал на юго-западе Камбоджи, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что ДТП произошло на национальной автодороге № 41. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Camry двигался с превышением скорости, однако во время движения у иномарки лопнула шина. Из-за этого водитель потерял управление, и легковушка упала в канал.

«Все семеро человек, включая трех женщин, погибли на месте аварии», — отметили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. В результате аварии пострадали не менее девяти граждан России.