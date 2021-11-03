Богота, , 07:56 — REGNUM До десяти человек возросло число погибших в результате схода оползня в колумбийском департаменте Нариньо. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба местного управления по делам гражданской обороны на официальной странице в Twitter.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Из-за сильных дождей, которые прошли в Колумбии 2 ноября, в муниципалитете Мальяма произошёл оползень, накрывший два жилых дома. Спасатели и волонтёры обнаружили на месте ЧП тела десяти погибших.

На месте происшествия работают спасатели, волонтёры, сотрудники экстренных служб и Красного Креста. Всего без вести пропавшими числятся 16 человек, ещё 11 человек пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате схода оползня на юго-западе Колумбии.

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