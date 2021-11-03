Нью-Йорк, США, , 07:51 — REGNUM Глава Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Дэвид Бизли предложил американскому бизнесмену Илону Маску провести встречу по проблеме голода, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак 2 ноября на брифинге.

Илон Маск Steve Jurvetson

По его словам, инициатива Бизли по-прежнему актуальна. Вместе с тем Хак подчеркнул, что не знает, согласился ли Маск на предложение руководителя WFP.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября состояние Илона Маска, по версии агентства Bloomberg, достигло $252 млрд, увеличившись на $3,9 млрд за сутки.

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