Канберра, , 07:44 — REGNUM Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо обвинил правительство премьер-министра Скотта Моррисона в «преднамеренном обмане» при одностороннем расторжении контракта на строительство подводных лодок, заключённого с Францией в 2016 году. Об этом Тебо заявил 3 ноября, выступая в Австралийском национальном пресс-клубе.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, «правительство Франции не имеет претензий к Австралии и к австралийскому народу», но считает действия правительства Моррисона «преднамеренным обманом». В качестве основания для своего обвинения он напомнил журналистам факт подписания главой МИД Австралии Марис Пейн 30 августа, за две недели до разрыва контракта, совместного коммюнике с министром иностранных дел Франции, в котором «подчёркивалась важность соглашения с Францией о строительстве подводных лодок».

Жан-Пьер Тебо «Столкнувшись с высокой неопределённостью, связанной с альтернативной сделкой, (правительству Австралии) необходимо было сохранить возможность продолжения (контракта), для чего обязательно держать нас в неведении».

Также Тебо опроверг утверждения Моррисона о том, что французские подлодки являются чрезмерно дорогими и устареют к моменту спуска на воду. «Класс (субмарин) Attack намеренно очерняется, чтобы… оправдать долго вынашиваемое решение… (которое) было подлинным ударом в спину», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон на «полях» саммита Группы двадцати (G20) недвусмысленно обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи.

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