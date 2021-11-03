Салехард, 3 ноября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. На Ямале после 10 ноября 2021 года прекращается выдача населению бесплатных лекарств для лечения острых распираторный инфекций. Об этом сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на сайте органов власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба главы ЯНАО Один из бесплатных лекарственных наборов

Как поясняет пресс-служба главы региона, мера поддержки по бесплатному обеспечению ямальцев лекарственными препаратами для лечения ОРВИ принималась в июне 2020 года. Тогда в целом в аптеках ЯНАО наблюдался дефицит медикаментов. Люди жаловались, что не могли приобрести необходимые лекарства, поэтому было принято решение помочь ямальцам решить эту проблему. По состоянию на 25 октября лекарственные наборы от ОРВИ получили 326 443 человек. Наборы выдавались всем обратившимся в медучреждения Ямала пациентам независимо от гражданства и прописки.

Ожидая, что осенью 2020 года и весной 2021 года будет существенный подъём заболеваемости ОРВИ на Ямале, был закуплен значительный объём необходимых лекарственных препаратов, которые решено было раздавать до 30 ноября 2021 года. Однако за октябрь 2021 года по факту уже выдано более 10 тысяч лекарственных наборов.

«Учитывая значительный подъем заболеваемости ОРВИ в октябре 2021 года и прогнозируемое количество случаев заболеваемости ОРВИ в ноябре 2021 года на территории автономного округа, а также имеющийся в медицинских организациях остаток наборов ОРВИ, выдача наборов ОРВИ будет производиться до 10 ноября 2021 года», — поясняется в официальном комментарии пресс-службы главы региона.

На сегодняшний день в аптеках Ямала имеется весь перечень необходимых медикаментов для лечения вирусных инфекции, отметили в пресс-службе.