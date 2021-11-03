Москва, , 07:47 — REGNUM Минобороны РФ выиграло судебный спор с компанией из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» — АО «Центр судоремонта «Звёздочка» из Архангельской области. Арбитраж Москвы взыскал в пользу истца свыше 519 млн рублей «неустойки за нарушение сроков сдачи работ». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Tourister.ru

В основе судебного спора лежал контракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов Северного флота на 2015 год и плановый период 2016—2017 годов стоимостью 15,01 млрд рублей. За нарушение сроков сдачи работ с ответчика судом взыскано 519 771 209 рублей девять копеек, в том числе 135 407 887 рублей 66 копеек неустойки за нарушение сроков сдачи работ, 68 547 582 рубля восемь копеек неосновательного обогащения и 315 815 739 рублей 35 копеек процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом.

Напомним, в феврале 2021 года министерство уже взыскивало неустойку с судоремонтников за нарушение сроков реализации госконтракта. Тогда сумма с 89,3 млн рублей судом была снижена до 6,4 млн рублей.

Также после расторжения одного из контрактов с министерством «Звёздочка» попала в чёрный список поставщиков. Оспорить в суде включение в реестр АО не смогло.