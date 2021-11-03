Прага, 3 ноября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Три новых министерства — по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки и исследованиям, будут созданы в Чехии. Об этом 3 ноября сообщает газета Mladá fronta DNES.

Чехия

По информации журналистов, такие планы вынашивают две либеральные партийные коалиции, которые победили на парламентских выборах и будут участвовать в формировании нового чешского правительства. Лидеры победивших политических сил собираются подписать документ о составе исполнительного органа 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября «Чешское телевидение» передало о том, что сенат Чехии планирует распределить полномочия чешского президента Милоша Земана, пока он находится в реанимации.

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