Оренбург, 3 ноября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области обновляется автопарк службы скорой помощи. Медики получили 20 новых автомобилей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Скорая помощь

Автомобили получили девять медицинских учреждений. Машины обладают высокой проходимостью и укомплектованы всем необходимым для оказания экстренной помощи оборудованием, в том числе портативным аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, аппаратом ЭКГ, кислородным баллоном, пульсоксиметром, тележками-каталками.

Как подчеркнули в минздраве, по функционалу транспорт почти не уступает реанимобилям. Оснащение машин позволит оказывать необходимую помощь даже при длительной транспортировке пациентов.

Стоит отметить, в настоящее время на территории региона функционирует 224 бригады скорой медицинской помощи. За три года в службу поступило 127 новых автомобилей. На сегодняшний день больше 65% парка скорой помощи — это машины младше пяти лет.