Тегеран, , 07:48 — REGNUM 2 ноября посол Ирана в Кабуле встретился и провел переговоры с министром информации и культуры временного правительства Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Бахадор Аминян на встрече с официальным представителем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Хайроллой Хайрхахом обменялся с ним мнениями о расширении культурных связей, а также об обучении афганских журналистов в Иране.

Тем временем обе стороны рассмотрели пути расширения сотрудничества в сфере туризма, а также обсудили возможность сохранения культурного наследия Афганистане.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем послании решительно осудил террористические нападения в Афганистане.

Напомним, что в результате нападения вооруженных террористов на армейский госпиталь 15 человек, включая пациентов, были убиты и еще 34 ранены.