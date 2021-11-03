Вирджиния, США, , 07:31 — REGNUM В борьбе за пост губернатора кандидаты от Республиканской партии лидируют в американских штатах Вирджиния и Нью-Джерси. Об этом свидетельствуют опубликованные 2 ноября предварительные результаты подсчета голосов.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам обработки бюллетеней с 2 557 из 2 855 избирательных участков в Вирджинии лидирует бизнесмен Гленн Янгкин, за него отдали свои голоса 52,09% избирателей. Его соперник, демократ Терри Маколифф набрал 47,12% голосов. Отмечается, что Маколифф отказался признать поражение и заявил перед сторонниками о необходимости пересчитать голоса.

По данным газеты The New York Times, республиканец Джек Чаттарелли набирает в штате Нью-Джерси 51,3% голосов по итогам обработки 56% бюллетеней. Его соперник, действующий губернатор штата демократ Фил Мерфи получил 48% голосов избирателей.

Ведущие американские СМИ, вопреки традициям провозглашать победу того или иного кандидата, воздерживаются от комментариев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что партии в США соревнуются в том, кто больше вольёт денег в ключевой штат Вирджиния.

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