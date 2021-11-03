Тегеран, 3 ноября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. 2 ноября глава парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике заявил, что страна готова внести свой вклад в прекращение войны в Йемене, начало политических переговоров и уменьшение страданий угнетенного и беззащитного йеменского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Вахид Джалалзаде сделал это замечание на встрече со специальным посланником ООН по Йемену Хансом Грундбергом, который посетил Иран в рамках своего ближневосточного турне, направленного на изучение различных аспектов йеменской войны.

«Прошло семь лет с начала кризиса в Йемене, на протяжении которого мир каждый день становился свидетелем массовых убийств беззащитных, невинных и гражданских йеменских женщин и детей, что является образцом преступлений против человечества в условиях молчаливого согласия, а иногда и сотрудничества некоторых мировых держав», — отметил Джалалзаде.

Он подчеркнул, что официальная позиция Ирана с момента начала йеменского кризиса заключается в необходимости проведения переговоров между различными политическими группами страны.

Ханс Грундберг высоко оценил роль Ирана, направленную на укрепление мира и стабильности в Йемене. Он отметил, что чувство ответственности разных стран и их поддержка усилий ООН являются важными факторами, которые могут способствовать прекращению йеменского кризиса.