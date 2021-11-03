Тегеран, 3 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. 2 ноября посол Ирана в Ереване Аббас Бадахшан Зохури выразил готовность Тегерана участвовать в инфраструктурных проектах Армении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Об этом иранский представитель заявил в ходе встречи с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области обмена энергией, включая продление контрактов на обмен газа и электроэнергии, а также реализацию третьей линии проекта по передаче электроэнергии из Армении в Иран.

Представители Ирана и Армении также обсудили пути расширения двусторонних отношений в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подчеркнув важность транзитных маршрутов, стороны также обсудили проект «Север — Юг» и текущую ситуацию на дороге Горис — Капан.

Иран планирует принять участие в завершении строительства дороги Татев в Армении, которая должна стать альтернативой дорожному сообщению Горис — Капан, соединяющему Исламскую Республику с Россией и Европой.