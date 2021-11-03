Тегеран, , 08:13 — REGNUM 2 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил в своем сообщении в Twitter, что группа стран 4+1 должна быть готова к конструктивным переговорам, основанным на взаимных интересах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет, что готов вернуться к СВПД», — написал Амирабдоллахиан в своем аккаунте в Twitter, отметив: «Вместе с этим американские власти налагают новые санкции на иранских физических и юридических лиц».

Глава МИД Ирана подчеркнул:

«Мы внимательно изучаем поведение президента Джо Байдена. Цель переговоров — не разговор ради разговора, а достижение ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов».

«Таким образом, группа 4+1 должна быть готов к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах», — сообщил иранский дипломат.