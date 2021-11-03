Оренбург, 3 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области за десять месяцев 2021 года из окон выпали 15 детей, из них двое погибли. Такую статистику опубликовала в Instagram-акаунте Уполномоченный по правам человека в регионе Анжелика Линькова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

Она отметила, что в силу вступил новый ГОСТ на окна и балконные двери. По новым требованиям, теперь производиться, а также устанавливаться в новостройках окна и балконные двери должны только с использованием блокираторов от случайного открытия и защитой детской безопасности. Новые правила призваны снизить количество несчастных случаев с детьми.

«Конечно, открытым остаётся вопрос со старыми домами и окнами. И в данном случае пока спасти детей может только родительская внимательность, ответственность и предусмотрительность», — подчеркнула омбудсмен.