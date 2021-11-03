Тегеран, , 08:13 — REGNUM 2 ноября пакистанский религиозный ученый-суннит, восхваляющий стойкость иранской нации против империалистических сил, заявил, что иранский народ и его лидеры никогда не поддавались давлению США, несмотря на всевозможные санкции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Муфтий Гульзар Ахмад Наими в интервью IRNA рассказал, что более 40 лет назад иранцы осознали, что дружба с США не служит их собственным интересам, а также интересам региона. Он отметил, что с момента победы Исламской революции в 1979 году иранский народ был непоколебим и полностью привержен духу революции.

«Несмотря на всевозможные санкции, Иран никогда не поддавался американскому давлению, что является большим достижением и источником вдохновения для других стран мира», — подчеркнул он.

Директор суннитской семинарии Джамия Наймия также поздравил иранский народ с Национальным днем протеста против глобального высокомерия.

Напомним, что 4 ноября 1979 года в иранской столице произошёл захват посольства США. Этот день также известен как День студентов или Национальный день протеста против глобального высокомерия.

Каждый год в этот день по всему Ирану проводятся митинги в память о тех, кто был убит поддерживаемым США шахским режимом.