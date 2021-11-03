Тегеран, 3 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Иранский фильм «Пустошь» завоевал приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Боготе (BIFF). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 ноября.

Ранее режиссер иранского фильма Ахмад Бахрами получил премию «Премио Радионика де ла хувентуд» на колумбийском фестивале. Работа также будет показана на экранах 32-го кинофестиваля в Карфагене (Тунис) и 29-го фестиваля «Рандеву с безумием» в Торонто (Канада).

На сегодняшний день иранская картина участвовала в 25 международных кинофестивалях, завоевав награды от Венецианского фестиваля 2020 года, Международного общества киноманов 2021 года, Международной федерации кинематографии 2020 года и многих других международных кинематографических организаций.

Основное действие фильма «Пустошь» разворачивается на удаленном кирпичном заводе, где работают многие семьи с разной этнической принадлежностью.