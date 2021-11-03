Вашингтон, 3 ноября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Контакты по ситуации в Судане поддерживают Россия и США, заявил спецпосланник Вашингтона по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман 2 ноября в ходе телефонного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Он отметил, что позиции российской и американской сторон по этой теме не совпадают, однако есть общий интерес в достижении стабильности в указанной республике. Кроме того, как подчеркнул дипломат, как Москва, так и Вашингтон выступают за то, чтобы не допустить эскалации насилия в Судане.

Фелтман также поприветствовал решение России поддержать заявление Совета Безопасности ООН по суданской проблеме.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября в посольстве РФ в Судане журналистам сообщили, что обстановка в столице страны Хартуме нормализуется.

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